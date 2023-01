Dibattito aperto sulla riforma della giustizia per una norma che prevede la querela per alcuni reati

Per tre boss mafiosi del mandamento palermitano di Pagliarelli, ritenuti responsabili del sequestro e del pestaggio di due persone, la Procura deve chiedere l'inefficacia delle misure cautelari, in virtù di una norma contenuta nella riforma Cartabia. I reati in questione, infatti, sono procedibili "a querela di parte". I tre resteranno in carcere perché devono scontare altre pene ma la vicenda ha creato polemiche. Ne abbiamo parlato con l'avvocato Giulio Vasaturo