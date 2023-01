Inverno caldo e poca neve: il video da una seggiovia sulle Alpi svizzere

Il video girato all’inizio dell’anno a Crans-Montana mostra chiazze di neve tra l’erba, le rocce e la terra in uno scenario che normalmente dovrebbe essere coperto da una spessa coltre bianca.

Situazione simile Villars-sur-Ollon, a Innsbruck in Austria, Lenggries in Germania e in molte altre località dell’arco alpino.

MeteoSuisse ha indicato alcune delle temperature più calde mai registrate in questo periodo dell'anno.

Una stazione meteorologica a Delemont, nella catena del Giura al confine con la Francia, ha raggiunto una temperatura media giornaliera record di 18,1 gradi Celsius il primo giorno dell'anno, oltre 2,5 gradi Celsius in più rispetto al precedente record registrato a gennaio.