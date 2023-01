Iran, attacco all'ambasciata azerbaigiana: il video dell'irruzione dell'uomo armato di Kalashnikov

L'ambasciata dell'Azerbaigian in Iran è stata attaccata da un uomo armato e l'incidente ha provocato un morto e due feriti, ha dichiarato il ministero degli Esteri azerbaigiano in una nota: “Un uomo armato di kalashnikov ha ucciso il capo delle guardie della missione diplomatica. Altri due guardiani dell'ambasciata sono rimasti feriti e sono in buone condizioni”.

Il comandante della polizia della Grande Teheran, Sardar Hosein Rahimi, ha indicato che il sospettato è stato arrestato e ha precisato di essere entrato in ambasciata con un'arma da fuoco e di aver sparato diversi colpi. "Grazie alla tempestività della Polizia, l'aggressore è stato immediatamente arrestato. Le indagini proseguono", ha sottolineato, rivelando che la persona fermata, entrata in ambasciata con i suoi due figli, ha confessato nell'ambito delle indagini che il motivo del suo gesto era “personale” e legato a “problemi familiari”.

La Turchia condanna l'attacco: “Condanniamo l'attacco armato contro l'ambasciata dell'Azerbaigian a Teheran. Auguriamo la misericordia di Dio al personale che ha perso la vita in questo attacco e una pronta guarigione ai feriti”, si legge nel comunicato stampa del ministro degli esteri di Ankara.