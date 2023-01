Ischgl, sciare è un'impresa: troppa gente sulle piste, anche da fermi si finisce travolti

Ovunque ti giri c'è qualcuno: dietro, davanti, a sinistra e a destra gli spiragli per scendere sono pochi e la sciata prosegue a intoppi. Così il famoso comprensorio di Ischgl, in Austria, sembra un incubo soprattutto in determinati orari. Le piste gremite di sciatori non lasciano all'immaginazione. Tante le cadute e anche chi resta fermo nel mezzo della pista può finire travolto. D'altronde con la neve che scarseggia in numerose località, anche italiane, le mete consolidate sono prese d'assalto. Ischgl, in particolare, gode di una buona fama. C'è da dire, però, che l'impraticabilità è evidente e scendere sulle piste equivale a un'impresa titanica.