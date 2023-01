Cisgiordania: 9 i palestinesi uccisi a Jenin in un raid dell'esercito israeliano

Sono nove i palestinesi uccisi durante gli scontri armati avvenuti oggi con l'esercito israeliano nel campo profughi di Jenin nel nord della Cisgiordania. Lo ha confermato il ministero della Salute locale che parla anche di 20 feriti, di cui 4 gravi.

Una "operazione di antiterrorismo" il cui fine era la cattura di "una cellula terroristica della Jihad islamica coinvolta pesantemente nella realizzazione e nella progettazione di molteplici attacchi terroristici, incluse sparatorie contro militari e civili israeliani". Lo ha reso noto un comunicato del portavoce militare in cui l'esercito afferma anche di essere al corrente che nel corso degli scontri a fuoco avvenuti oggi a Jenin "è stata colpita anche una civile palestinese. Le circostanze di questo episodio vengono ora accertate".

Nella ricostruzione dell'operazione, l'esercito ha precisato fra l'altro di aver scoperto all'interno di un edificio dove si barricavano miliziani palestinesi anche due ordigni pronti per l'uso. Sono stati fatti detonare da artificieri dell'esercito. Le forze israeliane non hanno avuto feriti, ha precisato l'esercito.

L'ospedale di Jenin ha identificato la donna uccisa come Magda Obaid. Il ministero della Sanità palestinese ha identificato un altro dei morti come Saeb Azriqi, 24 anni. La Brigata dei Martiri di Al-Aqsa, una milizia armata affiliata a Fatah, il partito politico laico che controlla l'Autorità Palestinese, ha rivendicato uno dei morti, Izz al-Din Salahat, come un suo combattente.

Nabil Abu Rudeineh, portavoce dell'Autorità Palestinese, ha condannato le violenze, invitando la comunità internazionale ad esprimersi contro di esse.