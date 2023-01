Jesolo, tuffo di Capodanno: una folla di bagnanti sfida i 10° e si lancia in mare

Una folla in costume da bagno ha sfidato i 10° di Jesolo per inaugurare il 2023 con il tradizionale tuffo in mare sul Lido. Tanti palloncini, salvagenti colorati e moltissimi brividi di freddo per salutare il nuovo anno con un pizzico di follia. Era presente anche il sindaco del comune del veneziano, Christofer de Zotti.