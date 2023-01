Julian Sands ufficialmente disperso durante un'escursione in California

Ufficialmente disperso: non si hanno più notizie dell'attore britannico Julian Sands, 65 anni. Lo ha annunciato il dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino, California. L'interprete di film come "Urla del silenzio", "Camera con vista" e "Ocean's Thirteen", ha fatto perdere le tracce dalla sera del 13 gennaio, quando era uscito in escursione nel monte Baldy, situato nell'area delle San Gabriel Mountains, nel sud della California. La notizia è stata confermata dalla sua portavoce, Gloria Huerta. Una squadra di ricercatori e una di soccorso di montagna, al lavoro da ore, hanno dovuto sospendere le ricerche a causa delle difficili condizioni meteorologiche. Nella zona dove è stato visto per l'ultima volta l'attore c'e' il rischio di valanghe. Da giorni le autorità locali avevano messo in guardia scalatori e escursionisti dal tenersi alla larga.