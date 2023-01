Juventus, l’ex ds Fabio Paratici: "C’è uno che attacca e uno che può solo difendere"

La Guardia di Finanza trova negli uffici della Juventus il “Libro nero FP” dove FP sono le iniziali di Fabio Paratici, per oltre dieci anni direttore sportivo del club. Secondo gli inquirenti Paratici è la mente del sistema di azioni corruttive messe in piedi dalla società. Lo stesso Paratici rompe il silenzio con Report e per la prima volta si difende: non è lui il responsabile di tutti i mali della Juventus. È un passaggio dell'inchiesta a firma Daniele Autieri andata in onda su Rai3 lunedì 16 gennaio e disponibile su RaiPlay