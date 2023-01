Kashmir, la telecamera registra la violenta valanga nei giorni del Chillai Kalan: ci sono dei morti

Un cadavere è stato già recuperato l'altro operaio è sepolto sotto la neve, ma per le autorità le probabilità di trovarlo ancora in vita sono pari allo zero. È il bilancio della valanga di neve avvenuta nella famosa stazione collinare di Sonamarg nel distretto di Jammu e Kashmir. Le immagini sono impressionanti e sarebbero rimaste tali se non ci fossero state vittime. Tragicamente, invece, sono rimasti coinvolti, nel frequente fenomeno, due operai di una società di costruzioni. Il Kashmir è attualmente nella morsa del “Chillai Kalan”, i 40 giorni (21 dicembre - 30 gennaio, ndr) più rigidi dell'anno in cui le possibilità di nevicate sono massime e più frequenti.