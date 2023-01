Kevin McCarthy giura come speaker della Camera: "Vinceremo la sfida con il partito comunista cinese"

Il neo eletto speaker repubblicano della Camera dei rappresentanti Usa, Kevin McCarthy, ha esordito nel suo primo discorso nel ruolo dicendo "È stato facile, eh? Non avrei mai pensato che saremmo arrivati fin qui".

"Affronteremo anche le sfide a lungo termine dell'America, il debito e l'ascesa del partito comunista cinese", ha affermato durante il suo primo discorso da speaker, aggiungendo che "per quanto riguarda il partito comunista cinese, creeremo un comitato bipartisan sulla Cina per indagare su come riportare le centinaia di migliaia di posti di lavoro che sono andati in Cina, e poi vinceremo questa competizione economica".