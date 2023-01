Le delegazioni italiana e tedesca, i Reali alle esequie di Ratzinger

Nelle immagini diffuse dal Quirinale si vedono le delegazioni ufficiali, italiana e tedesca, che hanno partecipato ai funerali solenni del papa emerito Benedetto XVI a San Pietro, oltre ad alcune teste coronate. Per l'Italia in prima fila il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e subito accanto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni; dietro di loro il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il presidente della Camera Lorenzo Fontana e il vice-presidente del Senato Maurizio Gasparri (al posto di Ignazio La Russa), nonché il segretario della presidenza della Repubblica Ugo Zampetti. Per la Germania sono intervenuti il presidente della Repubblica federale tedesca Frank-Walter Steinmeier e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. In prima fila anche il re Filippo e la regina Mathilde del Belgio, lei con un lungo velo nero in testa, e alla loro destra la regina Sofia di Spagna.