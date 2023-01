La balena grigia partorisce davanti a una barca di turisti: il raro evento documentato in California

Delle rarissime immagini immortalano una balena grigia subito dopo il parto. Il video è stato ripreso e condiviso durante una gita in barca dalla Dolphin & Whale Watching Safari. Un momento raro e straordinario ripreso dall'alto al largo della costa di Dana Point, tra Los Angeles e San Diego. La balena porta il suo balenottero come un cimelio mentre in realtà cerca di sostenerlo nel scoprire l'universo: si cominciare a nuotare! Fortunati i passeggeri e l'equipaggio dell'imbarcazione che ha avuto il regalo di assistere a un grande evento durante l'escursione: “Mentre la barca si avvicinava lentamente all'animale, il nostro equipaggio ha notato uno strano comportamento. I passeggeri hanno visto qualcosa di arancione e rosso nell'acqua e pensavano potessero essere delle alghe. Poi abbiamo avvistato il balenottero. Per un minuto, molti di noi hanno pensato che potesse essere uno squalo o un evento predatore. Poi la sorpresa”, ha raccontato l'Organizzazione del tour.