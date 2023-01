La carcassa della balena sulla spiaggia di Lido Beach, New York - Video

20 giorni fa un altro cetaceo si era arenato sulle coste del New Jersey e altre due balene nei giorni scorsi sulle coste a sud di New York Verso Atlantic City, si contano così sette esemplari morti in poco più di un mese nel New Jersey e a New York.

Alcuni legislatori hanno chiesto una pausa temporanea nei lavori di preparazione del fondale oceanico per i progetti eolici offshore nei due stati. Il governatore del New Jersey ha detto di non essere d'accordo con questa idea. La maggior parte dei gruppi ambientalisti del New Jersey ha comunque definito "infondata e prematura" l'associazione tra le morti e il lavoro eolico offshore.