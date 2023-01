In sella a un water per la vittoria: la singolare gara di Conconut, Washington

Pronti, partenza: via! Di gare bizzarre se ne sono viste negli anni. Ne sanno qualcosa gli abitanti di Conconully, piccola cittadina nello stato di Washington che, da oltre 40 anni, organizzano una sfida a bordo dei loro gabinetti.

Il regolamento esiste, è serio e detta anche regole chiare: ogni water deve essere attaccato a un paio di sci, avere la seduta comoda e, fondamentale, un rotolo di carta igienica attaccato a una delle assi che circondano questo particolare sedile da corsa.

Ogni partecipante risulta seduto, insomma, sul trono di ceramica che riproduce in tutto e per tutto i vecchi gabinetti dell'America rurale, quelli un tempo posti fuori dalle case e in un singolo gabbiotto.

La vittoria risulta assicurata da quanto velocemente corrono e spingono i compagni di gara, due per ogni pilota di questo particolare mezzo.