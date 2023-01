La dottoressa aggredita: "Lascerò la professione medica. Questo episodio mi ha fatto decidere"

Lascerà la professione medica Adelaide Andriani, la specializzanda 28enne aggredita assieme a una collega mentre era di turno come guardia medica.

Le due dottoresse hanno preferito non rilasciare dichiarazioni, ma la conferma arriva dall'assessore regionale alla salute Riccardi, che assieme al direttore generale dell'azienda sanitaria, Caporale, ha incontrato le professioniste al Gervasutta di Udine.



Riccardo Riccardi: "La risposta come tutta la conversazione è stata quella di una donna molto schietta e diretta, dove dice 'io stavo ragionando da tempo su questo, questa non è l'occasione che mi fa prendere la decisione, sicuramente questa è stata l'ultima delle occasioni, ma io avevo scelto da tempo di fare altro e farò altro".

Nel breve, l'obiettivo è creare strutture più sicure tramite alcune misure.

Riccardo Riccardi: “Credo che le due principali soluzioni siano aumentare la capacità di videosorveglianza e aumentare la capacità di vigilanza”.

Non esiste, ha sottolineato Riccardi, una sola soluzione per colmare il ritardo negli investimenti sanitari a livello italiano.

Chi pensa di risolvere il problema togliendo il numero chiuso fa un errore, non può essere questa l'unica delle soluzioni.

Gli assessori alla salute di tutte le regioni chiederanno a governo e parlamento con un ulteriore documento di mettere mano anche alle politiche di reclutamento del personale sanitario. Scelte non più differibili.

Sullo sfondo rispetto a questa vicenda, servizi di continuità assistenziali sempre più sguarniti, che scontano per primi la carenze strutturali di personale nella sanità territoriale. Probabilmente per le mancate tutele in termini di sicurezza e anche per i compensi che non sono adeguati, perché è vero che ricevono 23 euro lordi di paga base come liberi professionisti, in partita Iva, più eventuali 3 euro in aggiunta come obiettivi, ma a questi non corrisponde una copertura delle tutele Inps Inail e non c'è possibilità di fare ferie o malattia, quindi la situazione è grave sotto tutti i punti di vista.