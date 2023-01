La giovane senza hijab affronta i pasdaran, sostenuta da una folla urlante

Una giovane donna senza hijab che affronta le Guardie della rivoluzione mentre, a sostegno del suo coraggio, la gente intorno urla in curdo “Morte al dittatore” e verso il poliziotto “Sei disonorevole!”.

Il video circola sui social per la sua forza evocativa: una giovanissima iraniana decide di gettare il cuore oltre l'ostacolo, come molte altre prima di lei, incurante delle conseguenze che potrebbero costarle anche la vita.

Succede nella città curda di Javanrud dove le forze di sicurezza hanno impedito ai residenti di riunirsi per il 40° giorno in memoria di sette manifestanti uccisi dal regime il 3 dicembre. L'area curdo-iraniana è la stessa da cui proveniva Mahsa (in curdo Jina) Amini. la "martire" simbolo della protesta cominciata oltre tre mesi fa, con il rifiuto dell'hijab da parte delle donne iraniane.