La leggenda della rock Jeff Beck morto a 78 anni, stroncato da una meningite batterica

Jeff Beck, l'influente chitarrista inglese diventato famoso con The Yardbirds prima di intraprendere successivamente una carriera da solista, è morto all'età di 78 anni, come annunciato dalla sua famiglia sui social media mercoledì (11 gennaio).

È deceduto serenamente martedì (10 gennaio) dopo aver contratto improvvisamente la meningite batterica, ha detto la famiglia.

Beck è stato due volte candidato alla Rock & Roll Hall of Fame - nel 1992 per il suo lavoro con The Yardbirds e come solista nel 2009. Nel 2015, la rivista Rolling Stone ha classificato Beck come il quinto più grande chitarrista di tutti i tempi, un posto avanti dell'icona del blues B.B. King.