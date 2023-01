La lite tra Shakira e la madre di Piqué: il vecchio video in cui la suocera le intima di stare zitta

Tiene banco la storia “infinita” tra Shakira e Gerard Piqué. Tra nuove scioccanti rivelazioni, torna sui social un vecchio video in cui la cantante colombiana parlotta con la suocera Montserrat Bernabeu alla presenza del calciatore. L'occasione è la cerimonia di assegnazione del premio delle Federazioni Sportive della Catalogna al giocatore del Barcellona come miglior atleta catalano del 2015.

Piqué ritira il premio e lo dedica ai genitori: “Voglio dedicarlo ai miei perché mi hanno dato tutto nella vita. Ogni volta dedico i gol a Shakira, questa volta è per loro”. Parole che non fanno molta strada perché a tenere banco è lo scambio verbale vivace tra suocera e nuora, prendendo per buono le ricostruzioni dei presenti.

E ora dopo gli insulti a vicenda, “hai scambiato una Ferrari con la Twingo”, “un Rolex per un Casio” e altre cose sull'età, Piqué, che ha prontamente risposto, avrebbe già tradito la nuova fiamma, Clara Chia Marti, proprio con l'avvocatessa che segue la separazione con Shakira. Un caso nel caso, dunque. Oltre al rapporto tra i due, al setaccio c'è anche il legame tra Shakira e l’ex suocera. Nell'ultima canzone “BZRP Music Sessions #53”, ribattezzata la “revenge song”, c'è un riferimento proprio a Montserrat: “Mi hai lasciato con la suocera”.