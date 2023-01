La lotta feroce al coltello al "primo sangue" del battaglione Azov

All'aperto, circondati dal battaglione, soldati dell'Azov - il reggimento militare ucraino che resistette per mesi asserragliato all'interno dell'acciaieria Azovstal, al termine della battaglia di Mariupol, accusati dai russi di nazismo - si affrontano con un coltello, in un "torneo in onore di un amico combattente morto nella battaglia di Moschun, nella regione di Kiev".



Secondo il post sui social ucraini: "La tradizione Azov delle competizioni sportive appartiene anche agli eventi consueti che commemorano i compagni caduti nella nostra unità".

Il video mostra un torneo di lotta al coltello al primo sangue, forse un rito militaresco.