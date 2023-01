La polizia del Perù usa gas lacrimogeni contro i manifestanti antigovernativi a Lima

La polizia antisommossa ha lanciato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti antigovernativi in nuovi disordini scoppiati ieri a Lima, la capitale del Perù, mentre il ministro degli interni, Vicente Romero, ha affermato che le proteste sono destinate a continuare nei prossimi giorni.

I disordini hanno provocato 46 morti nella nazione sudamericana. Diverse centinaia di manifestanti hanno marciato nel centro coloniale della città per chiedere la cacciata del presidente Dina Boluarte, alcuni gridando "Dina assassina!", fino a quandola polizia non è intervenuta con raffiche di gas lacrimogeni. La crisi politica innescata dalla cacciata del presidente di sinistra Pedro Castillo all'inizio del mese scorso deriva in gran parte dalla profonda differenza tra l'élite urbana del Perù e i poveri indigeni rurali nella regione andina meridionale.