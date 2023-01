La Royal Mail celebra gli Iron Maiden (e Eddie) con una serie speciale di francobolli

Sono lontani i tempi delle polemiche da tabloid per la copertina di “Sanctuary” che raffigurava la mascotte Eddie The Head accovacciata con un coltello in mano sul cadavere di Margaret Thatcher. Oggi un'istituzione britannica come la Royal Mail rende omaggio agli Iron Maiden con l'emissione di 12 francobolli speciali.

Le immagini scelte includono alcune delle famose esibizioni del gruppo fondato dal bassista Steve Harris nel 1975 e diventato negli anni Ottanta, con l'ingresso di Bruce Dickinson alla voce, portabandiera della prima ondata del nuovo heavy metal d'oltremanica.

Grazie ad album come “The Number of the Beast” (1982), “Piece of Mind” (1983) con singoli di successo come "The Trooper" e "Flight of Icarus" e “Powerslave” (1984) da cui Dario Argento scelse la vibrante ""Flash of the Blade" per la colonna sonora del suo “Phenomena” (1985), gli Iron Maiden raggiunsero rapidamente grande popolarità e lo status di band più influente nel panorama del rock duro e dell'heavy metal per gli anni a venire.

Vincitori di un Grammy, nella loro carriera Harris e soci hanno venduto più di 200 milioni di copie tra album, singoli, raccolte e video.

I francobolli delle poste di Sua Maestà rendono omaggio anche la loro leggendaria mascotte, Eddie The Head nata come maschera di cartapesta per dare un tocco gotico al loro ‘live set’ e diventata poi, grazie al talento di Derek Riggs, l'icona più popolare del metal, il loro marchio di fabbrica, presente su ogni copertina, locandina e maglietta della band di Leyton.

Tra i gruppi che in passato sono stati protagonisti dei francobolli di Royal Mail figurano i Pink Floyd nel 2016, i Beatles nel 2017, i Queen nel 2020 e i Rolling Stones nel 2022 .

I francobolli degli Iron Maiden saranno in vendita dal 12 gennaio 2023.