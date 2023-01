Ecco la sala operativa anti pedofili: la "rete" dei criminali sui giganteschi schermi della Polizia

Nel 2022 il Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online ha trattato 424 casi di adescamento online: anche quest'anno la fascia dei preadolescenti (10-13 anni) è “quella più coinvolta in interazioni sessuali tecnomediate (229, pari al 54%) rispetto al totale”.

Ma a preoccupare è soprattutto - scrive la polizia postale nel suo report annuale - "il lento incremento dei casi relativi a bambini adescati di età inferiore ai 9 anni, trend che è diventato più consistente a partire dalla pandemia". E' l'allarme dalla Polizia che segnala come social network e videogiochi online siano "i luoghi di contatto tra minori e adulti più frequentemente teatro delle interazioni nocive".

Complice probabilmente la fine dell'emergenza sanitaria e dell'isolamento sociale, l'anno scorso appare diminuita la circolazione globale di materiale pedopornografico online ma sono stati trattati “complessivamente 4.542 casi, che hanno consentito di indagare 1.463 persone” (il 3% in più rispetto all'anno precedente), di cui 149 arrestate (l'8% in più) per reati connessi ad abusi tecnomediati in danno di minori.

Sul fronte della prevenzione, monitorati 25.696 siti, di cui 2.622 inseriti in black list e oscurati (il 3% in piu' rispetto al 2021), in quanto presentavano contenuti pedopornografici.