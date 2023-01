La triste storia di Elya, la bimba di 6 anni morta d'infarto. 11 mesi di inferno a 5 Km dal fronte

Mesi passati a nascondersi poi il cuore non avrebbe retto allo stress dei violenti combattimenti tra gli eserciti. È l'ambasciata Ucraina in Italia ad annunciare la morte di Elya, la bimba di 6 anni deceduta per un attacco di cuore. La piccola è vissuta quasi un anno a pochi chilometri dai combattimenti nel Sud est ucraino. “Elya di 6 anni di Avdiivka ha vissuto a cinque chilometri dalla linea del fronte negli ultimi 11 mesi e si è nascosta per la maggior parte del tempo nel seminterrato con la sua famiglia per paura dei bombardamenti dell'artiglieria russa. È morta per un attacco di cuore due giorni fa, dopo lo stress constante”. Avdiivka è una città dell'Ucraina orientale che si trova nel Donetsk, territorio conteso tra ucraini e russi.