La Via Lattea come non l’avete mai vista: foto di gruppo per 3 miliardi di stelle

La nostra galassia contiene centinaia di miliardi di stelle e catalogarle è un’impresa titanica. È quello che sta cercando di fare il National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRlab) della National Science Foundation (NSF), l’agenzia scientifica statunitense che ha appena annunciato un risultato sbalorditivo: la realizzazione di un colossale catalogo astronomico che ha identificato oltre 3 miliardi di corpi celesti della Via Lattea.

Il set di dati di enormi proporzioni, probabilmente il più grande nel suo genere, è frutto delle osservazioni nel vicino infrarosso della Dark Energy Camera (DECam) montata sul telescopio da 4 metri Víctor M. Blanco dell'osservatorio di Cerro Tololo in Cile (CTIO).

Si tratta della seconda release di dati della Dark Energy Camera Plane Survey (DECaPS2) . L’indagine, in corso di pubblicazione sui Astrophysical Journal Supplement, ha richiesto due anni di lavoro e ha prodotto più di 10 terabyte di dati da 21.400 singole esposizioni, identificando circa 3,32 miliardi di oggetti con dettagli senza precedenti.

“Si tratta davvero di una prodezza della tecnica", commenta Debra Fischer, a capo della divisione di scienze astronomiche della NSF, "Immaginate una foto di gruppo di oltre tre miliardi di persone in cui ogni singolo individuo sia riconoscibile! Gli astronomi studieranno questo dettagliato ritratto di oltre tre miliardi di stelle della Via Lattea per i decenni a venire".

Il catalogo è liberamente accessibile online al pubblico e alla comunità scientifica.

Le difficoltà di una ricerca del genere sono notevoli. Il piano galattico è particolarmente ostico da osservare sia per i tentacoli di polvere, che assorbono la luce delle stelle oscurando completamente quelle più deboli, sia per la luce delle nebulose, che interferisce con qualsiasi tentativo di misurare la luminosità dei singoli oggetti.

Un'altra difficoltà nasce dall'enorme numero di stelle, che possono sovrapporsi nell'immagine e rendere difficile distinguerle singolarmente.

Il CTIO è composto da una serie di telescopi astronomici internazionali posizionati in cima al Cerro Tololo, in Cile, a un'altitudine di 2200 metri. Si tratta di un punto di osservazione privilegiato della volta celeste nell’emisfero meridionale che ha permesso agli astronomi, grazie alla DECam, di catturare il piano galattico in modo straordinariamente dettagliato.

DECaPS2 è un'indagine del piano della Via Lattea visto dal cielo australe, effettuata a lunghezze d'onda ottiche e nel vicino infrarosso. La prima serie di dati di DECaPS è stata pubblicata nel 2017 e, con l'aggiunta della nuova release di dati, l'esplorazione copre ora il 6,5% del cielo notturno e si estende per 130 gradi di lunghezza.