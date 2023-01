L'acqua gelata a petto nudo, tronconi per sollevamento pesi: video dei soldati russi in prima linea

Nel video di Mosca i militari - con la lettera "Z" sulla divisa - fanno sollevamento pesi in campagna usando tronchi giganti di legno, si fanno la doccia all'adiaccio, nudi in pantofole, versandosi addosso l'acqua: il filmato dei soldati russi "in prima linea".

Diffuso sui social il servizio televisivo russo che mostra le truppe che usano una rudimentale stufa a legna, all'interno di una minuscola casetta come rifugio: "La vita in prima linea non è solo il bombardamento e il fragore delle mitragliatrici", così il post su Telegram: "i nostri soldati, dopo aver scavato trincee e preparato postazioni di tiro, si sono annoiati e hanno deciso di non fermarsi: si sono attrezzati una palestra improvvisata e uno stabilimento balneare".

"La stufa è riscaldata a legna, qui si versa acqua bollita e si scopre che è un hammam".

Il filmato propagandistico diffuso all'indomani della dichiarazione del Capo del gruppo mercenario russo Wagner - Yevgeny Prigozhin, soprannominato "il cuoco di Putin" - che ammetteva le difficoltà nell'avanzata russa in territorio ucraino: "L'avanzata delle truppe russe a Bakhmut in Donetsk è complicata da centinaia di linee di difesa delle forze armate ucraine. Lì l'esercito di Kiev ha creato cinquecento linee di difesa, quindi l'avanzata procede con grande difficoltà".