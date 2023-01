L'alcol fa male? Antonella Viola a Rainews24: "Io amo il vino ma per la scienza non ci sono dubbi"

Discussione accesa in Europa, dopo che l'Irlanda inserirà un avviso sulla salute nelle etichette del vino. E polemiche accese in Italia dopo che l'immunologa dell'Università di Padova Antonella Viola dai microfoni di Radio 1 Rai aveva parlato dei rischi per la salute umana legati al consumo di alcolici.

Assoenologi auspica si possa arrivare ad una soluzione ragionevole ed equilibrata. “Informazioni chiare servono per una scelta consapevole”, dice oggi Viola in questa intervista a Gerardo D'Amico.