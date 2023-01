L'analizzatore di avocado e altre strane invenzioni in mostra a Las Vegas - Video

Il Consumer Electronics Show (Ces) di Las Vegas è l'evento più importante al mondo per l'elettronica di consumo. Quest'anno hanno partecipato 3200 espositori provenienti da oltre 170 paesi. OneThird, una startup di tecnologia alimentare che mira a ridurre gli sprechi alimentari, ha esposto la sua tecnologia di controllo della maturazione dell'avocado che utilizza la luce infrarossa combinata con l'intelligenza artificiale per controllare i frutti senza che i clienti li danneggino palpandoli.

"I fruttivendoli devono buttare via un bel po' di avocado perché sono troppo danneggiati per venderli ancora. Quindi quello che abbiamo fatto è sviluppare una tecnologia di controllo della maturazione, in modo che il consumatore possa facilmente fare un rapido controllo e scoprire se l'avocado è pronto da mangiare o no", ha affermato Marco Snikkers, fondatore e ceo di OneThird.

Ridurre gli sprechi alimentari è anche l'obiettivo del composter Reencle che scompone rapidamente gli avanzi di cibo in compost vegetale. "Il novanta per cento dei rifiuti alimentari verrà decomposto entro 24 ore. Dopodiché puoi darlo alle piante come compost", ha affermato Jinhwi Bang, direttore di Reencle.

Particolarmente apprezzati i dispositivi e i software di traduzione linguistica tramite intelligenza artificiale. Verbum, sviluppato da OneMeta AI, utilizza "machine learning" e "neural AI" per migliorare la qualità delle sue traduzioni in tempo reale per gli utenti aziendali. “L'intelligenza artificiale neurale può tradurre 151 lingue e dialetti in tutto il mondo. Copriamo oltre il 60% delle lingue del mondo. Ora una macchina può tradurre dal vivo al volo”, ha detto il ceo Saul Leal.

Presentata anche l'app di allenamento al ballo iNSYNC che valuta i passi di danza degli utenti in tempo reale. "Ha dispositivi di tracciamento AI che sincronizzeranno ii movimenti di insegnante e allievi", dice un visitatore. C'è èpo Wehead, un display robotico da tavolo che porta i partecipanti alla videoconferenza virtualmente in una stanza reale: "Le videochiamate sono troppo noiose per tutti. La maggior parte delle persone spegne semplicemente la videocamera, quindi ci sono più chiamate audio. Vorremmo renderlo più divertente, più coinvolgente, divertente", ha affermato Iliya Sedoshkin, fondatore e ceo di Wehead.