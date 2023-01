L'armata di anatre che tiene in salute la vigna al posto dei pesticidi

L'azienda vinicola Vergenoegd Low a Stellenbosch, in Sudafrica, possiede uno stormo di 500 anatre indiane che svolgono un ruolo fondamentale per la salute delle vigne: le anatre controllano in modo naturale i parassiti mangiando lumache e insetti nel corso dei loro giri di pattuglia tra i filari. Non solo permettono di ridurre l'uso di pesticidi e aiutano a prevenire danni alle culture, ma contribuiscono anche all'agricoltura circolare dell'azienda. E rappresentano una divertente attrazione turistica per la popolazione vicina e lontana.