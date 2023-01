L'auto ammaccata, la folle fuga dopo aver travolto due bambini con l'auto: arrestato automobilista

Ha travolto due bambini di 7 ed 11 anni, subito dopo una donna di 60 per poi fuggire dal luogo di incidente. Ma la sua corsa è finita contro un'auto in sosta dove è stato bloccato dagli agenti della polizia municipale di Roma: a quel punto ha aggredito una vigilessa a pugni fino all'arresto.

La follia sulle strade nella periferia nord della capitale.

Per l'automobilista, 63 anni, si ipotizzano le lesioni, resistenza a pubblico ufficiale ed omissione di soccorso.

Deciderà l'udienza di convalida del provvedimento di fermo.

I piccoli sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Non sono in pericolo di vita. Trasportata in codice rosso al Pertini la signora investita subito dopo i fratellini.