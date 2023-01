Israele, marea di manifestanti contro le riforme di Netanyahu

Decine di migliaia di persone hanno manifestato in tre grandi città israeliane contro la coalizione di governo di Benjamin Netanyahu e il suo disegno di legge di riforma giudiziaria. Nonostante la pioggia i manifestanti sono scesi in piazza per protestare con striscioni e messaggi che denunciano un "governo della vergogna" e invitano a "abbattere il dittatore", lo riportano i giornalisti dell'Afp.

Il nuovo governo, considerato il più di destra nella storia dello stato ebraico, è composto da partiti ebraici di destra, estrema destra e ultraortodossi. "La situazione è preoccupante e spaventosa", ha detto la manifestante Aya Tal, 22 anni, che lavora nell'industria high-tech. "Vogliono toglierci i diritti, dobbiamo unirci".

Proteste anche a Gerusalemme, dove circa un migliaio di persone si sono radunate davanti alla residenza del primo ministro; e ad Haifa, nel nord.

Le manifestazioni sono state indette dall'organizzazione anticorruzione Black Flags, che ha chiesto di "salvare la democrazia" in vigore in Israele sin dalla sua creazione nel 1948. "Bibi (Netanyahu) non vuole una democrazia, non abbiamo bisogno di fascisti alla Knesset", si legge su uno striscione a Tel Aviv, riferendosi al Parlamento israeliano.