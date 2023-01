Le macerie di Makiivka rasa al suolo, Kiev: "400 soldati russi uccisi a capodanno nel Donetsk"

Il filmato di quanto resta di un istituto tecnico di Makiivka, nel Donetsk, dopo l'attacco missilistico ucraino che secondo fonti di Kiev avrebbe ucciso 400 mobilitati russi, mentre erano a tavola per capodanno, intorno alla mezzanotte. Una parziale conferma da Daniil Bezsonov, esponente dell'amministrazione filo-russa secondo il quale l'attacco sarebbe stato lanciato “con missili Himars, a Capodanno due minuti dopo la mezzanotte”, provocando "morti e feriti, ma l'esatto numero è sconosciuto".

Per il conduttore tv russo Vladimir Solovyov, invece, le perdite "sono state significative, ma neanche si avvicinano" a 400.



Anche l'ex ufficiale dei servizi russi Igor Girkin - conosciuto come Strelkov (il fuciliere), che più volte ha criticato la gestione della guerra in Ucraina, ha confermato sui social che la scuola - adibita ad alloggi per il personale militare russo mobilitato - "è stata quasi completamente distrutta".

"I nostri generali in linea di principio non imparano - ha scritto sempre Girkin - sebbene loro stessi, dopo i pogrom del quartier generale dell'estate, preferiscano stare lontano dalla posizione delle truppe e fuori dal raggio dei missili del nemico", ha aggiunto.