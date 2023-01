Le previsioni del tempo di mercoledì 25 gennaio

NORD e CENTRO: sulle regioni settentrionali nubi più compatte al Nordovest e sull'Emilia-Romagna, specie al mattino, con un po' di pioggia a ridosso dei rilievi e neve sopra i 700-1.000 metri di quota; tendenza ad ampie schiarite, invece, al Nordest. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione. Sulle regioni centrali ancora instabile sul versante adriatico con piogge e rovesci sparsi e deboli nevicate in Appennino sopra i 900-1.200 metri; meglio sul versante tirrenico e in Umbria con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Temperature stazionarie.

SUD E ISOLE: cielo nuvoloso o molto nuvoloso, rovesci e temporali al mattino su Sicilia e Calabria, in estensione nel pomeriggio alla Basilicata ed alla Puglia; nubi anche sulle restanti regioni ma con fenomeni meno diffusi. Venti moderati dai quadranti orientali. Temperature minime in aumento, generalmente comprese tra 6 e 10°C, massime stazionarie o in calo e fino 12-13°C