Le previsioni del tempo per domenica 15 gennaio

Nord e Centro Italia

Sulle regioni settentrionali sarà una giornata fredda. Cielo molto nuvoloso o coperto e piogge sparse sulle regioni centrorientali. Neve anche a quote basse sulle Alpi centrorientali. Permangono le foschie all’alba e dopo il tramonto soprattutto sulle pianure. Temperature in sensibile calo.



Centro Italia

Sulle regioni centrali il cielo sarà in prevalenza coperto con deboli precipitazioni che, sui rilievi appenninici, assumeranno carattere nevoso poco sopra i 1000 metri, con quota neve in diminuzione a partire dal pomeriggio. Temperature in lieve calo.



Sud e Isole Maggiori

Le regioni meridionali sono ancora protette dall’alta pressione e da correnti sud occidentali più stabili. Cielo nuvoloso con la nuvolosità che aumenterà durante la seconda parte della giornata soprattutto su Campania, Molise, Calabria, Basilicata e Sicilia tirrenica. Deboli piogge attese in serata. Temperature stabili e in lieve aumento.