Le previsioni del tempo per domenica 29 gennaio

Nord e Centro Italia

Cielo generalmente sereno sulle regioni settentrionali a parte qualche addensamento sulla Romagna che si diraderà nel pomeriggio. Foschie all’alba e dopo il tramonto soprattutto sulle pianure occidentali. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento.



Sulle regioni dell’Italia centrale troveremo una nuvolosità irregolare sulle regioni adriatiche e sui versanti orientali dell’Appennino Umbro e Laziale con qualche precipitazione residua che assumerà carattere nevoso sopra gli 800 metri. Ampi spazi di cielo sereno sulle zone tirreniche con qualche nube in più nelle aree interne. Temperature generalmente stabili.



Sud e Isole Maggiori

Sulle regioni meridionali sarà una domenica con cielo in prevalenza nuvoloso con piogge sparse su Sicilia, Sardegna, Calabria e isolati fenomeni sulla Puglia; la quota neve sarà intorno ai 1000 metri. Temporanei spazi di cielo sereno potranno interessare le coste Campane. Temperature generalmente stabili.