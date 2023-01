Le previsioni del tempo per giovedì 5 gennaio

NORD e CENTRO

Al Nord nubi basse e nebbie in pianura, in attenuazione durante le ore centrali della giornata. Meno nubi su Arco Alpino e Piemonte. Anche al Centro nubi basse, specie sul versante Tirrenico, con qualche isolata pioviggine. Nebbie e foschie nottetempo e al mattino. Temperature stazionarie al Nord, in calo al Centro, ma ancora sopra media.

SUD E ISOLE

Nubi sparse saranno presenti su ovest Sardegna, ma soprattutto su versanti Tirrenici di Calabria e Sicilia, con possibilità di deboli piovaschi proprio sui litorali Tirrenici della Calabria e del Messinese. Nuvolosità bassa sparsa anche su Campania e sul Salento, ma senza fenomeni. Altrove sereno o poco nuvoloso. Temperature minime quasi ovunque in lieve calo, massime stazionarie.

Proprio le massime sulle principali località del Sud e delle Isole si attesteranno tra i 12°C e i 16°C con picchi superiori solo sul sud della Sicilia.

La ventilazione sarà debole con mari quasi ovunque poco mossi; saranno mossi il mare e il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e il Canale d’Otranto.