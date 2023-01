Le previsioni del tempo per martedì 24 gennaio

Al NORD molte nubi fin dal mattino su Piemonte, bassa Lombardia ed Emilia-Romagna con pioggia in pianura e neve fino a bassa quota, dal pomeriggio è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni del tempo sul Triveneto con neve fino a bassa quota su Alpi centro orientali.

Al CENTRO molte nubi su Marche e settore orientale dell’Umbria dove si prevedono delle piogge, tempo migliore altrove con peggioramento pomeridiano sul Lazio. Nevicate a quote collinari in Appennino, temperature minime in calo in Toscana, in aumento su costa adriatica dove soffierà un moderato scirocco.

SUD e ISOLE: al sud e sulle isole avremo cielo sereno o poco nuvoloso, con precipitazioni sparse che interesseranno soprattutto le due isole maggiori, la Campania, la Calabria e il Gargano. I fenomeni potranno ancora assumere localmente carattere di rovescio o temporale, con quota neve perlopiù al di sopra dei 700 metri, questo grazie a nuovi lievi rialzi termici. I venti soffieranno dai quadranti meridionali e registreranno graduali aumenti di intensità, specie sui settori tirrenici.