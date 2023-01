Le previsioni del tempo per martedì 3 gennaio

Nord

Molte nubi fin dal mattino con piogge su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, ovest Lombardia ed Emilia, neve sulle Alpi in alta quota, i fenomeni nel pomeriggio raggiungeranno Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Temperature in calo in montagna.

Centro

Deboli piogge in Toscana, cielo nuvoloso su Umbria e Lazio, ma con basso rischio di piogge, tempo in peggioramento anche sul versante adriatico dove tuttavia non si prevedono fenomeni significativi. Clima molto mite per il periodo.

Sud e Isole

Al sud e sulle isole è atteso cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nube in più sulla Sardegna, sulla Sicilia e sulle regioni tirreniche, in generale senza fenomeni di rilievo associati anche se non saranno da escludere isolati e deboli piovaschi sulla Sicilia meridionale. Le temperature sono attese perlopiù in diminuzione.