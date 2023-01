Le previsioni del tempo per mercoledì 4 gennaio

NORD E CENTRO

Sulle regioni settentrionali cielo nuvoloso per nebbie e nubi basse specie su Val Padana centro-orientale e Liguria, con piovaschi sul levante ligure; tendenza a parziali schiarite sulle Alpi e temperature in generale lieve aumento. Al Centro cielo nuvoloso sul versante tirrenico per nubi medio-basse con locali piogge sull’alta Toscana; nebbie e nubi basse sulle alte Marche e tendenza a schiarite su Appennino e Abruzzo. Temperature stazionarie.



SUD E ISOLE

Cielo sereno o poco nuvoloso su buona parte delle regioni con velature in transito; nuvolosità bassa e stratiforme sulle zone tirreniche e sulla Puglia meridionale, associate a foschie e banchi di nebbia, in dissolvimento nel corso del mattino. Ventilazione debole variabile. Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori minimi, comprese tra 6°C nell’interno e fino a 14°C sulla costa e massime fino a 16-18°C.