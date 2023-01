Le previsioni del tempo per sabato 28 gennaio

Al nord, nubi basse sulla Romagna al primo mattino in rapido dissolvimento, cielo sereno poco nuvoloso altrove con temperature in lieve diminuzione.



Al Centro molte nubi sul versante adriatico con deboli nevicate in Appennino dai 200-400m; ampi spazi soleggiati sul versante tirrenico e in Umbria. Temperature in lieve calo.



Molte nubi e tempo instabile al sud e sulle isole maggiori con precipitazioni sparse, prevalentemente di debole intensità, sul basso versante adriatico, la Calabria ionica, la Sicilia orientale e le aree interne della Sardegna. Temperature in lieve flessione e valori massimi in genere compresi tra 6°C e 13°C. Venti tendenzialmente moderati dai quadranti settentrionali.