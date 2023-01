Le previsioni del tempo per venerdì 20 gennaio

NORD: l’Italia è interessata dall’azione di una vasta circolazione depressionaria, alimentata da correnti fredde in discesa dalla Groenlandia. Ne consegue al Settentrione una giornata maggiormente nuvolosa su Val Padana orientale e regioni di Nord-Est al mattino con possibilità di precipitazioni, che risulteranno nevose fino a quote di bassa collina sull’Emilia Romagna orientale. Ampi rasserenamenti altrove con tempo asciutto. Venti moderati settentrionali con maggiori rinforzi su Liguria, alto Adriatico e rilievi appenninici. Temperature in aumento specie al Nord-Ovest.

CENTRO: l’ingresso di aria fredda in arrivo dalle latitudini settentrionali europee favorirà ancora tempo instabile sulla Sardegna con rovesci sparsi. Attesi fenomeni anche sul medio versante Adriatico. Nello specifico tra Marche Abruzzo non mancheranno nevicate fin verso i 400-500 m di quota. Venti fino a moderati settentrionali sui settori appenninici, in ulteriore intensificazione dalla serata. Temperature in diminuzione.

SUD e ISOLE: prosegue la fase di tempo perturbato per le regioni meridionali e per le isole, e anzi nella prossima evoluzione verranno maggiormente coinvolte anche le regioni adriatiche. Piogge dunque ancora su Sardegna Sicilia e settori tirrenici di Calabria Basilicata e Campania, in estensione serale anche alle zone ioniche e adriatiche peninsulari. Quota neve in diminuzione tra i 700 e gli 800 metri, il vento vede una prima attenuazione mentre tende a ruotare da nord. Infine le temperature, si manterranno piuttosto basse anche durante le ore centrali della giornata fatta eccezione per l’estremità sud della Sicilia. Previste dunque al primo mattino nelle zone interne prossime allo zero, lungo costa non oltre i 10 gradi. Massime tra 8 e 12 gradi, di poco superiori sul sud della Sicilia.