Le previsioni del tempo per venerdì 6 gennaio

NORD

Giornata caratterizzata da alto tasso di umidità e da una frequente copertura nuvolosa su coste e pianure del Nord Italia con presenza di foschie dense e nebbie nelle ore serali, notturne e in quelle del primo mattino, in parziale diradamento nel corso del pomeriggio. Ampi spazi soleggiati sui settori alpini e prealpini. Temperature ancora superiori alle medie stagionali con valori massimi in pianura compresi fra 10 e 14°C. Venti deboli di direzione variabile.



CENTRO

Cielo molto nuvoloso su Toscana, Umbria e alto Lazio con formazione di foschie e dense e nebbie nelle ore notturne e primo mattino, in estensione alle coste di Marche e Abruzzo. Maggiori schiarite nel pomeriggio sul versante Adriatico. Temperature che si manterranno al di sopra della media, specie nelle ore pomeridiane con valori massimi che oscilleranno fra 12 e 15°C. Venti deboli variabili.



SUD E ISOLE

Altra giornata di tempo stabile al sud e sulle isole maggiori, da segnalare solo la presenza di nebbie e foschie al primo mattino su pianure e vallate interne, in dissolvimento diurno. Previsto cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo della nuvolosità più consistente su Sardegna e Sicilia, con associato un basso rischio di locali piogge.

Ventilazione generalmente debole occidentale sulla Sardegna, settentrionale sul resto della porzione di territorio, mari tra mossi e molto mossi e infine le temperature pressoché invariate: al primo mattino valori sulle coste tra 8 e 12 gradi, tra 4 e 8 nelle zone più interne. Massime in larga parte comprese tra 12 e 16 gradi, con punte localmente superiori sulle isole maggiori.