Le previsioni del tempo per venerdì 27 gennaio

NORD

L’Italia è attualmente interessata dall’azione di una circolazione depressionaria alimentata da aria fredda in discesa dal Nord Europa. Ne consegue maltempo che interessa soprattutto il Centro-Sud. Nelle prossime ore il cielo risulterà nuvoloso al Nord, specie sull’Appennino Romagnolo con nevicate dai 400-500 metri di quota, assenza di fenomeni altrove. Da segnalare la formazione di foschie dense o nebbie in Val Padana, soprattutto nelle ore più fredde. Temperature stazionarie, venti moderati da NE, in rinforzo sul versante Adriatico e Ponente Ligure.



CENTRO

Le nostre regioni centrali sono esposte ad un flusso di correnti fredde in discesa dai Balcani che favoriscono una maggiore nuvolosità sul versante Adriatico. Su Marche e Abruzzo attesa neve fino a quote collinari (dai 500-700 metri di quota), piogge moderate in pianura. Locali piovaschi non esclusi sul basso Lazio, tempo asciutto invece altrove con maggiori schiarite su Toscana, Umbria e medio-alto Lazio. Temperature in ulteriore calo, soprattutto su Marche e Abruzzo. Venti fino a moderati da NE.

SUD

Tempo ancora piuttosto variabile sulle isole maggiori e sulle regioni meridionali peninsulari, con cielo spesso nuvoloso e piovaschi associati, più intensi su nord della Puglia e Sicilia tirrenica. Quota neve sul lato Adriatico intorno ai 700 metri sul livello del mare. Ventilazione al più moderata, mari generalmente mossi fino a localmente agitati. Le temperature non subiscono particolari variazioni, minime lungo costa comprese tra i 4 e gli 8 gradi, tra 0 e 4 gradi nelle zone interne. Massime in larga parte comprese tra 8 e 12 gradi, di poco superiori sulla Sicilia meridionale.