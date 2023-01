Le previsioni meteo di giovedì 12 gennaio

NORD E CENTRO

L’impulso debolmente perturbato che nella notte avrà interessato marginalmente le regioni settentrionali e quelle centrali, soprattutto sulle aree più interne, tende a muoversi rapidamente verso sud, con un deciso miglioramento al Nord, dove avremo una giornata di bel tempo con poche nubi, salvo locali addensamenti sull’Arco Alpino e sulla costa romagnola, ma in rapido miglioramento su quest’ultima. Tempo in miglioramento anche al Centro, con residui annuvolamenti e precipitazioni al primo mattino su Umbria e Marche meridionali, deboli precipitazioni ancora su Basso Lazio e Abruzzo, nevose sopra ai 1000 metri di quota. A seguire ampie schiarite ovunque, con un pomeriggio di bel tempo. Le temperature aumenteranno al Nord, salvo sull’Arco Aplino dove tenderanno a restare stazionarie, non varieranno molto al Centro, con qualche calo localizzato nei valori massimi. I venti inizialmente settentrionali fino a moderati, specie sui rilievi e settori adriatici, tenderanno ad attenuarsi in giornata.

SUD E ISOLE

Una perturbazione in veloce transito provocherà piogge e rovesci sparsi soprattutto sulle aree occidentali della Campania, sui settori Tirrenici del Potentino e del Cosentino, ma soprattutto sulla Calabria meridionale e su nord Sicilia, con deboli nevicate nelle zone interne di Campania, Basilicata e nord Calabria a quote medio-basse. Deboli e isolate piogge saranno possibili anche sul resto del Sud Peninsulare. Miglioramento graduale a partire dalla Campania in estensione verso sud. Sulla Sardegna, invece, saranno presenti innocue nubi basse per l’intera giornata. Temperature minime in lieve calo, massime in diminuzione sul Sud Peninsulare, stazionarie altrove.

Venti dai quadranti settentrionali moderati con rinforzi renderanno il mare e Canale di Sardegna, e lo Stretto di Sicilia agitati, il mar Tirreno meridionale molto mosso. Altrove la ventilazione sarà debole di direzione variabile con tendenza dal pomeriggio a disporsi da nord moderata con i relativi mari che saranno mossi.