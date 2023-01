Le previsioni meteo di martedì 10 gennaio

NORD e CENTRO:

Al NORD molte nubi fin dal mattino su Triveneto ed Emilia-Romagna con piogge in graduale attenuazione, deboli nevicate su Alpi orientali al di sopra dei 1000 metri. Tempo migliore al Nord-Ovest dove si apriranno ampie schiarite. Venti moderati di Maestrale. Temperature in diminuzione, più marcata nei valori minimi.

Al Centro molte nubi su Marche, Abruzzo e Molise con pioggia in mattinata e neve in Appennino sopra i 1300 metri, tendenza a miglioramento, cielo perlopiù sereno su Toscana, Umbria occidentale e costa laziale. Venti moderati di Maestrale con raffiche più forti sul Tirreno. Temperature in diminuzione.

SUD e ISOLE:

Al sud e sulle isole sono attese condizioni di generale instabilità atmosferica, con nubi irregolari e precipitazioni sparse che localmente potranno anche assumere carattere di rovescio o temporale, specie sulle regioni peninsulari tirreniche e sulla Sicilia. Le temperature subiranno diffusi e decisi cali riportandosi perlopiù entro i 15 gradi.