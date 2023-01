Le previsioni meteo di martedì 31 gennaio

NORD E CENTRO

Al NORD si prevede tempo stabile e in prevalenza soleggiato a parte locali addensamenti portati da un leggero Libeccio sul levante ligure, qualche nube sulle zone di confine dell’arco alpino. Da segnalare estese gelate notturne anche in pianura. Al CENTRO cielo sereno o poco nuvoloso su Marche, Abruzzo e Molise, generali condizioni di bel tempo anche su Umbria, Lazio e bassa Toscana, nubi a tratti compatte le ritroveremo su Versilia e Garfagnana dove comunque non si prevedono precipitazioni. Escursione termica piuttosto marcata con temperature minime quasi ovunque al di sotto dello zero, massime in ripresa.

SUD E ISOLE

Al SUD e sulle ISOLE avremo cielo in prevalenza sereno con ancora qualche nube sparsa, in particolare sulla Sardegna e sulle regioni tirreniche. Queste nubi potranno portare ancora locali precipitazioni sulla Sardegna occidentale, sulla Sicilia settentrionale, sulla Puglia e sulla Calabria, dove potranno essere anche di moderata intensità. Avremo anche venti settentrionali da moderati a forti, specie lungo le coste. Le temperature risulteranno senza variazioni di rilievo o in lieve rialzo.