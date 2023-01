Le previsioni meteo di mercoledì 11 gennaio

NORD e CENTRO: Sulle regioni settentrionali condizioni inizialmente soleggiate, ma con nubi in aumento dal pomeriggio-sera su Alpi, Liguria di levante, est Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto con possibili piovaschi dalla tarda serata. Temperature in diminuzione. Al Centro cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, poi nubi in rapido aumento dal pomeriggio fino a cielo nuvoloso in serata su Toscana, Umbria e alte Marche anche con possibili pioviggini; maggiori schiarite su basso Lazio e Abruzzo. Temperature in aumento.

SUD e ISOLE: cielo sereno o poco nuvoloso salvo residui addensamenti sul Salento e sulla Sicilia settentrionale. Velature dal pomeriggio sui settori tirrenici, più consistenti sulla Sardegna occidentale con deboli piovaschi in serata. Venti moderati settentrionali con rinforzi al mattino. Temperature minime in calo, massime in aumento e fino 15-16°C sulle due isole maggiori.