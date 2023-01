Le previsioni del tempo di sabato 21 gennaio

SULLE REGIONI SETTENTRIONALI, cielo sereno o poco nuvoloso, con rari addensamenti sull’ Appennino romagnolo associati a deboli nevicate intermittenti. Temperature in lieve rialzo.

AL CENTRO precipitazioni diffuse su Marche, Abruzzo e sul basso Lazio con nevicate oltre i 300 metri. Ampie schiarite soleggiate altrove con venti sostenuti da nord-est. Temperature in calo sull'adriatico.

AL SUD E SULLE ISOLE tempo instabile e freddo con piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale sul versante tirrenico, la Sardegna occidentale, la Sicilia e il Molise. Nevicate in genere oltre i 400/600 m di quota. Temperature in calo e valori massimi in genere compresi tra 5°C e 12°C. Venti moderati dai quadranti settentrionali.