Le previsioni meteo di venerdì 13 gennaio

NORD: un flusso di correnti umide occidentali di origine atlantica interessa l’Italia, favorendo una maggiore nuvolosità sui settori alpini e versanti tirrenici della Penisola. Al mattino maggiore nuvolosità al Nord con qualche debole pioggia sul Levante Ligure e deboli nevicate sulle Alpi di confine dai 1500 metri. Tendenza a maggiori schiarite nel corso del pomeriggio su tutti i settori. Venti moderati da SO sul Levante Ligure, deboli altrove. Temperature in lieve calo.



CENTRO: correnti umide atlantiche favoriscono frequenti addensamenti nuvolosi sul Tirreno con qualche debole pioggia non esclusa sull’alta Toscana, fenomeni più occasionali altrove. Nuvolosità meno consistente sul versante Adriatico interessato da velature con tempo generalmente asciutto. Venti in prevalenza deboli, fino a moderati meridionali sulla Toscana. Temperature in lieve diminuzione.

SUD e ISOLE: dopo un inizio di giornata con cielo prevalentemente sereno è atteso il transito di un nuovo sistema nuvoloso, in serata associato al rischio di piogge, seppur basso. La ventilazione risulta ancora generalmente disposta da nord, debole, salvo rinforzi da occidente sulla Sardegna, con mari mossi o molto mossi. Temperature senza particolari variazioni, in lieve diminuzione nei valori minimi, previsti lungo le coste tra gli 8 ed i 12 gradi, tra i 4 e gli 8 gradi per le zone collinari, e intorno allo 0 a quote maggiori. Massime in larga parte comprese tra i 12 ed i 16 gradi.