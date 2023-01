Aurelio De Laurentiis: ho usato Andrea Agnelli per bloccare l'ingresso dei Fondi nella Lega

I presidenti dei club di serie A si scontrano all’interno della Lega Calcio. Da un lato chi rivendica una gestione oculata delle casse della propria società; dall’altro chi invece vorrebbe una massiccia iniezione di denari, attraverso l’aiuto dello Stato o con l’ingresso di un fondo al quale vendere i diritti della Serie A come accaduto in Spagna. Ma c’è chi come il presidente del Napoli si è scagliato contro l’ingresso dei fondi in Lega. Trovando un alleato in Andrea Agnelli. L'inchiesta di Daniele Autieri nella puntata di Report in onda questa sera (lunedì 16 gennaio) alle 21.25 su Rai3