Lele Adani svela il segreto della sua barba. Per 10 anni ha protetto le ultime 3 carezze della madre

Durante la puntata di “Ciao Maschio”, programma condotto da Nunzia De Girolamo, Lele Adani ha svelato un retroscena sulla sua barba. Il commentatore sportivo spiega: “Mia mamma, negli ultimi momenti prima di salire al cielo mi diede tre carezze. Io le ho interpretate così: ‘Una per me, una per mio fratello, una per mio papà’. All'epoca non avevo la barba e ho promesso che per dieci anni non l'avrei più tagliata, perché lei doveva essere lei l'ultima ad accarezzare la mia pelle. Ho mantenuto quella promessa fatta sul letto di morte”.